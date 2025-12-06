I prodotti a chilometro zero degli studenti-imprenditori

L’istituto Garibaldi-Bramante-Pannaggi ha richiesto alla Camera di commercio la certificazione delle competenze per un gruppo di allievi dell’istituto Agrario. I ragazzi hanno realizzato il progetto "VegLabZero" che lega innovazione e agroalimentare e avviato una produzione di conserve e sottoli già commercializzata, curandone la parte agroalimentare come pure gli aspetti di marketing ed etichettatura. Progetto che è stato presentato in un appuntamento pubblico che si è svolto alla Loggia dei Mercanti di Ancona. "Agli studenti dell’Istituto vanno le congratulazioni di Camera Marche per il lavoro svolto con VegLabZero, un progetto che unisce creatività, competenze tecniche e attenzione al territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I prodotti a chilometro zero degli studenti-imprenditori

Contenuti che potrebbero interessarti

Qui al Biscardino non crediamo nelle storie a distanza… per questo il nostro menù è tutto a chilometro zero! Prodotti del territorio, sapori sinceri e piatti che parlano Calabrese (anche quando non dovrebbero). Prenotate un posto a tavola al 366 450 0672 , il re - facebook.com Vai su Facebook

I prodotti a chilometro zero degli studenti-imprenditori - Pannaggi ha richiesto alla Camera di commercio la certificazione delle competenze per un gruppo di allievi dell’istituto Agrario. Come scrive msn.com

Santa Giusta, prodotti a chilometro zero nelle scuole - A Santa Giusta il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea ha posato la prima pietra del progetto “A Colazione con il Distretto”, che in futuro potrebbe abbracciare gli ... Secondo unionesarda.it

"Prodotti tipici chilometro zero e meno plastica" - È quella proposta dal "Bitto e Le Stelle", la kermesse che da oltre 10 anni disegna le identità più ... Come scrive ilgiorno.it

Chilometro zero. I prodotti in un convegno - Cibo e territorio, l’interazione tra agricoltura, commercio e turismo e la sostenibilità non come concetto astratto, ma tradotta in fatti concreti. Scrive ilgiorno.it

Il DopoScala di Milano tra Verdi, arte e sostenibilità: il menù chilometro zero e il lavoro di studenti e ragazzi disabili - Saranno 500 gli ospiti che prenderanno parte al DopoScala come tradizione anche quest’anno ospitata alla Società del Giardino di Milano. Si legge su video.corriere.it

Foodyear 2025, è iniziato l’anno “del chilometro zero” - L’origine dell’espressione “chilometro zero”, l’importanza di acquistare prodotti locali, il rispetto della stagionalità degli ingredienti, lo sguardo all’ambiente: sono questi alcuni dei temi che ... Da ilmattino.it