I personaggi famosi italiani morti nel 2025 da Ornella Vanoni a Pippo Baudo
Il 2025 è stato un anno segnato da grandi perdite nel panorama culturale, artistico e mediatico italiano. Diversi personaggi che per decenni hanno rappresentato l’eccellenza italiana nei campi del cinema, della musica, della moda e della televisione ci hanno lasciato, suscitando un’ondata di cordoglio in tutta la nazione. Di seguito, elenchiamo i personaggi famosi italiani morti nel 2025, con l’obiettivo di rendere omaggio a ciascuno di loro, a prescindere dal grado di fama e dal contributo che possono aver dato al cinema e allo spettacolo. Eleonora Giorgi. Nadia Cassini. Antonello Fassari. Lea Massari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cristina Chiabotto, Cludio Marchisio, Davide D'Urso, Luca Argentero: sono solo alcuni dei personaggi famosi protagonisti del video "Millemila Babbi Natale" che annuncia il tradizionale raduno torinese dedicato ai bimbi ricoverati del Regina Margherita. L'app - facebook.com Vai su Facebook
I personaggi famosi italiani morti nel 2025, da Ornella Vanoni a Pippo Baudo - Ci hanno lasciati anche un personaggio controverso come Emilio Fede, un genio come Forattini. Come scrive msn.com
Ornella Vanoni e gli altri miti che ci hanno lasciato in quest’anno 2025 - La Vanoni, le gemelle Kessler, Forattini, Robert Redford, Armani: i morti 2025. Lo riporta style.corriere.it
Ricerca: «personaggi famosi morti nel 2025» - Dario Tonani è nato il 21 luglio 1959 a Milano, dove si è laureato in Economia Politica alla Bocconi e lavora come giornalista professionista al mensile “Ruoteclassiche”. Secondo fantascienza.com
I personaggi famosi internazionali morti nel 2025, da Robert Redford a David Lynch - Jamal Warner, il Theo del telefilm I Robinson, morto davanti a sua figlia durante una vacanza in ... Lo riporta msn.com
Ricerca: «personaggi famosi morti nel 2025» - Ecco i tre libri finalisti della II edizione del Premio Letterario Mondofuturo, concorso che premia il miglior libro di fantascienza, originale e non tradotto, pubblicato in Italia nel 2024. Scrive fantascienza.com