I nostri cuori sono in frantumi Il volto della tv morto a 42 anni l’annuncio della famiglia
L’ex volto del reality se n’è andato all’età di 42 anni lasciando dietro di sé un vuoto improvviso, doloroso e ancora difficile da comprendere per chi gli voleva bene. La notizia della sua morte, arrivata come un fulmine in un cielo che per la sua famiglia e i suoi amici non poteva che essere sereno, è stata condivisa giovedì 4 dicembre attraverso una pagina GoFundMe creata per sostenere le spese funebri e aiutare sua madre, indicata come beneficiaria. Nonostante il clamore mediatico suscitato dalla scomparsa dell’ex concorrente del reality show del 2016, i dettagli sulle circostanze della morte restano avvolti nel silenzio, lasciando spazio soltanto all’incredulità e al cordoglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
