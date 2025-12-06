I metalmeccanici occupano la stazione di Genova Brignole Bucci | La produzione dell' acciaio resti qui

"Continuiamo a lavorare per avere la produzione dell'acciaio per l'Italia qui a Genova. Quello che si fa a Cornigliano è per tutto il Paese. Continueremo a lottare perché sia prodotto qui". Queste le parole del presidente della Regione Liguria Bucci ai lavoratori ex Ilva che hanno occupato la stazione di Genova Brignole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - I metalmeccanici occupano la stazione di Genova Brignole, Bucci: "La produzione dell'acciaio resti qui"

Il 21 novembre è stato firmato il nuovo contratto dei metalmeccanici, con 17 mesi di ritardo rispetto alla scadenza naturale. Ecco i punti chiave: Salario Aumento complessivo di 205,32 € sul livello C3 in 4 tranche (2025-2028). Percentuale +9,64% con IPCA

Nuvoloso con locali aperture - Ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Genova Brignole il corteo dei metalmeccanici partito stamattina da Cornigliano. Secondo genovatoday.it

Ex Ilva: manifestanti bloccano banchine a Genova Brignole - I metalmeccanici hanno occupato le banchine 2 e 3 della stazione di Genova Brignole con cori contro il ministro Urso e la premier Meloni. Secondo msn.com

Genova, corteo metalmeccanici arriva a Brignole e occupa l'atrio della stazione - I manifestanti hanno occupato l'atrio della stazione e intonato cori contro la presidente del Consiglio. Riporta ilgiornale.it

Ex Ilva Genova: oggi il corteo. Occupata la stazione di Brignole. Tensioni con la polizia - A Genova i lavoratori dell’ex Ilva sono scesi in piazza per chiedere certezze: ora si attende di capire quale sarà il futuro dello stabilimento. Segnala mam-e.it

Ex Ilva, a Genova migliaia in piazza: petardi e fumogeni, la polizia usa i lacrimogeni. Occupata la stazione - (askanews) – La stazione Brignole di Genova è stata occupata poco prima delle 13 dai lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che protestano contro il piano del ciclo corto pres ... Lo riporta askanews.it

Ex Ilva, scontri a Genova tra manifestanti e forze dell’ordine - Nei pressi della prefettura scontri tra i lavoratori dell'ex Ilva e le forze dell'ordine all'arrivo de ... Segnala italpress.com