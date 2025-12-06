I metalmeccanici occupano la stazione di Genova Brignole Bucci | La produzione dell' acciaio resti qui

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Continuiamo a lavorare per avere la produzione dell'acciaio per l'Italia qui a Genova. Quello che si fa a Cornigliano è per tutto il Paese. Continueremo a lottare perché sia prodotto qui". Queste le parole del presidente della Regione Liguria Bucci ai lavoratori ex Ilva che hanno occupato la stazione di Genova Brignole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

i metalmeccanici occupano la stazione di genova brignole bucci la produzione dell acciaio resti qui

© Tgcom24.mediaset.it - I metalmeccanici occupano la stazione di Genova Brignole, Bucci: "La produzione dell'acciaio resti qui"

Altre letture consigliate

metalmeccanici occupano stazione genovaNuvoloso con locali aperture - Ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Genova Brignole il corteo dei metalmeccanici partito stamattina da Cornigliano. Secondo genovatoday.it

metalmeccanici occupano stazione genovaEx Ilva: manifestanti bloccano banchine a Genova Brignole - I metalmeccanici hanno occupato le banchine 2 e 3 della stazione di Genova Brignole con cori contro il ministro Urso e la premier Meloni. Secondo msn.com

metalmeccanici occupano stazione genovaGenova, corteo metalmeccanici arriva a Brignole e occupa l'atrio della stazione - I manifestanti hanno occupato l'atrio della stazione e intonato cori contro la presidente del Consiglio. Riporta ilgiornale.it

metalmeccanici occupano stazione genovaEx Ilva Genova: oggi il corteo. Occupata la stazione di Brignole. Tensioni con la polizia - A Genova i lavoratori dell’ex Ilva sono scesi in piazza per chiedere certezze: ora si attende di capire quale sarà il futuro dello stabilimento. Segnala mam-e.it

metalmeccanici occupano stazione genovaEx Ilva, a Genova migliaia in piazza: petardi e fumogeni, la polizia usa i lacrimogeni. Occupata la stazione - (askanews) –  La stazione Brignole di Genova è stata occupata poco prima delle 13 dai lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che protestano contro il piano del ciclo corto pres ... Lo riporta askanews.it

metalmeccanici occupano stazione genovaEx Ilva, scontri a Genova tra manifestanti e forze dell’ordine - Nei pressi della prefettura scontri tra i lavoratori dell'ex Ilva e le forze dell'ordine all'arrivo de ... Segnala italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Metalmeccanici Occupano Stazione Genova