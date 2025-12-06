I governi dei big europei non hanno più i voti
Gli esecutivi dei principali Paesi dell’Ue sono in affanno, a partire dalla Germania, dove Merz non è caduto solo grazie al sostegno dell’opposizione alla riforma delle pensioni. La solita sopravvivenza politica a tutti i costi, anche a quello di tradire gli elettori. Possiamo dire che la democrazia si è scollata sulle pensioni, materia incandescente per tutti. Toccare la previdenza significa toccare i fili sensibili del quadro elettrico europeo. Gli italiani lo sanno bene e ricordano perfettamente le cause che portarono al governo Monti e, tra le altre cose, alla riforma Fornero, che per prudenza nessun governo osa toccare, nemmeno l’attuale, nonostante certe promesse in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altri contenuti sullo stesso argomento
C'è scritto nero su bianco nella nuova Strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nel documento si parla apertamente di divergenze con i governi europei, accusati di nutrire “aspettative irrealistiche” sull’esito della guerra in Ucraina. - facebook.com Vai su Facebook
Sull’Ucraina, i governi europei stanno portando i rispettivi popoli a sbattere, oltre a aggravare le condizioni di Kiev. La guerra permanente contro la Russia condanna il vecchio continente al vassallaggio e lavoratori e classi medie all’impoverimento. L’area pro Vai su X
I nostri governi hanno svenduto l’AI alle Big Tech - La maggior parte delle aziende non riesce ad adottare l'AI o a ottenere un ritorno sugli investimenti. Segnala fortuneita.com
Big Tech, monito agli Stati Ue alla vigilia della ministeriale Tlc: “Non bloccate le semplificazioni del Digital Omnibus” - In vista del Consiglio Telecom degli Stati di domani a Bruxelles il settore Tech chiede ai governi nazionali di agire con decisione. key4biz.it scrive
Paesi europei: chi sviluppa la propria IA sovrana per competere nella corsa tecnologica - L’Europa vuole svincolarsi dalla dipendenza dalle Big Tech americane nell’intelligenza artificiale. Secondo msn.com
L’America già leader della tecnologia prepara il nuovo salto. Un segnale (forte) ai governi europei - Ammonta a 29 mila miliardi di dollari il valore annuo combinato di biotecnologie, intelligenza artificiale e quantistica al 2040 messo sul piatto dagli Usa ... corriere.it scrive
Dai divieti al controllo dei messaggi: l’Europa confrontata all’attività dell’infanzia online - Il continente è diviso tra il divieto di alcuni contenuti, l'implementazione della verifica dell'età, la gestione dei r ... voxeurop.eu scrive