I gatti spia dell' intelligence americana | un triste fallimento

Di cose strane la Cia ne ha fatte tante, Passando dal discutibile al visionario, al deprecabile. Ha cercato di spiare il nemico in tutti i modi, scavando tunnel sotterranei che attraversavano la Cortina di ferro, fino ad arruolare sensitivi per leggere nella mente dei generali sovietici o somministrare sostanze psichedeliche per scopi assurdi, come il controllo mentale, o la manipolazione della psiche di elementi prescelti. Ma quella dell' Acoustic Kitty rimane una delle operazioni più surreali mai concepite dall'agenzia di spionaggio americana e dal suo Direttorato di Scienza e Tecnologia: addestrare gatti modificati chirurgicamente per spiare i sovietici nel pieno della Guerra Fredda.

