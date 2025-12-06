I funerali di Sandro Giacobbe il 9 dicembre | la famiglia chiede che le offerte vadano al reparto di Oncologia

La camera ardente di Sandro Giacobbe sarà allestita lunedì 8 e martedì 9 dicembre presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari. I funerali si terranno martedì 9 dicembre alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. La famiglia ha invitato a non inviare fiori, preferendo che eventuali offerte siano destinate al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

