I dannati di via Podesti, tra atti vandalici e inciviltà. Alcuni automobilisti, stando a quanto riferito dall’amministrazione comunale, avrebbero violato le transenne delle aree recintate per la sistemazione dei sampietrini lungo la strada che da corso Stamira sale fino a Capodimonte. Non essendo ancora formati a terra i tratti si sono sfondati e quindi sarà necessario effettuare un ulteriore passaggio da parte della ditta: "È stata prorogata fino al 9 dicembre la chiusura di via Podesti. Purtroppo qualcuno ha forzato il blocco ed è transitato sopra la pavimentazione con sampietrini appena rimessa a posto, rovinandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I dannati di via Podesti. Tra vandalismi e incivili. Montagne di rifiuti a terra