I custodi del Fuoco | la fiamma olimpica è arrivata in Italia

Lidentita.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arrivo della fiamma olimpica in Italia La fiamma olimpica non è solo un simbolo: è un cuore che batte, un richiamo antico che attraversa il tempo e si riaccende oggi per Milano-Cortina 2026. Quando è stata accolta al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella, il suo bagliore ha illuminato non solo il Cortile d’Onore, ma l’anima . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

