I controlli sui cantieri della Metro 4 Il bilancio dell’operazione legalità Due milioni di euro da reinvestire
Il centro di ricerca Transcrime dell’ Università Cattolica di Milano ed M4 Spa hanno condotto il primo studio empirico in Italia sui controlli di legalità nei lavori per la realizzazione della nuova linea blu della metropolitana milanese. Uno studio che ha fatto luce sull’entità e sulla complessità del monitoraggio della legalità in un’opera strategica e con cantieri diffusi in città. Nel dettaglio, la costruzione della Metropolitana 4 ha coinvolto oltre 1.300 imprese, quasi 4.500 contratti e più di 16.000 lavoratori, impiegati sui 15 chilometri di cantieri per oltre 10 anni. I lavori si sono strutturati come una grande opera a filiera corta: oltre la metà (57%) è rimasta al primo livello di appalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
controlli nei cantieri navali #GdF Guardia di #finanza #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook
Monte San Giusto, controlli nei cantieri edili: scattano denunce e sanzioni marchenews24.it/monte-san-gius… Vai su X
Cantieri ferrovia, controlli interforze - Come spesso avviene per le grandi opere, per verificare che non vi siano infiltrazioni della criminalità organizzata e illeciti di qualsiasi tipo (dalla sicurezza sul lavoro al movimento terra) ... Si legge su rainews.it
Controlli nei cantieri triestini: individuate irregolarità, scattano 4 sospensioni e maxi-sanzioni - Controlli nei cantieri della provincia di Trieste: quattro sospensioni e oltre 50mila euro di sanzioni per gravi irregolarità. Secondo nordest24.it
Controlli dei carabinieri nei cantieri: multe per 16mila euro - Carabinieri e personale dell'Uopsal, l'Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, impegnati insieme nei controlli di diversi cantieri nel mese di luglio in Vallagarina. Segnala rainews.it