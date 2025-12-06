Il centro di ricerca Transcrime dell’ Università Cattolica di Milano ed M4 Spa hanno condotto il primo studio empirico in Italia sui controlli di legalità nei lavori per la realizzazione della nuova linea blu della metropolitana milanese. Uno studio che ha fatto luce sull’entità e sulla complessità del monitoraggio della legalità in un’opera strategica e con cantieri diffusi in città. Nel dettaglio, la costruzione della Metropolitana 4 ha coinvolto oltre 1.300 imprese, quasi 4.500 contratti e più di 16.000 lavoratori, impiegati sui 15 chilometri di cantieri per oltre 10 anni. I lavori si sono strutturati come una grande opera a filiera corta: oltre la metà (57%) è rimasta al primo livello di appalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I controlli sui cantieri della Metro 4. Il bilancio dell’operazione legalità. Due milioni di euro da reinvestire