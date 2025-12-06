I commercianti di Montesilvano bocciano la nuova corso Umberto | Strada pericolosa e luminarie in ritardo
Bocciata la nuova corso Umberto dai commercianti di Montesilvano. La strada dopo i lavoro, denunciano, sarebbe diventata pericolosa. Non solo, non ci sarebbero i parcheggi e nonostante sia ormai pienamente dicembre, non ci sarebbe ombra di luminarie. La denuncia arriva dalla presidente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
