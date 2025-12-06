i commercianti alla scoperta di palazzo buonaccorsi

I commercianti del centro storico, di corso Cavour e corso Cairoli visitano insieme palazzo Buonaccorsi. Ad accoglierli sono stati l’assessore Katiuscia Cassetta e le responsabili dei musei, Rosaria Cicarilli e Giuliana Pascucci, che hanno guidato la delegazione in un percorso ricco di storia, arte e cultura. I commercianti maceratesi, attraversando le antiche sale del palazzo e la splendida Sala dell’Eneide, recentemente restaurata, hanno potuto ammirare anche le opere di Matteo Costanzo, vincitore dell’ottavo premio Pannaggi. I commercianti hanno chiesto informazioni sulle nuove iniziative previste per il periodo invernale, così da poterle condividere con i clienti che visiteranno la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

