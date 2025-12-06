I 50 anni dello Shilling ’oltre’ i confini del tempo

"Era il lontanissimo 18 novembre del 1975.". Quasi si schernisce, Giorgio Casoni, quando racconta che "i miei genitori mi diedero una mano e anche mio fratello Ildegardo, che oggi non c’è più, entrò in società con me con una piccola quota. Aprii il negozio a metà di via Menotti, al civico 14. Vendevo calzature e il nome, ‘Shilling Shoes’, ci venne così.". Ha funzionato, l’idea, tanto è vero che il ‘suo’ negozio è ancora lì: si è spostato, negli anni Ottanta, prima in fondo a via Menotti, all’angolo con via papa Giovanni XXIII e poi, all’inizio dell’anno scorso, sotto i portici di piazza Garibaldi, ma lo scorso 22 novembre ha festeggiato il ragguardevole traguardo del mezzo secolo di attività con la festa che si deve a ricorrenze del genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

