i 160 anni della croce verde gran finale con il poeta cordoni

Un dialogo autobiografico tra il bambino che scampò all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema e l’ultra80enne in cui quel bambino è cresciuto. C’è tutta la vita di Giuseppe Cordoni (nella foto) nel nuovo volume "Prognosi quoad vitam" che il noto poeta e critico d’arte presenterà oggi alle 17 al Sant’Agostino. Con una coincidenza speciale dato che l’evento è stato inserito nelle iniziative per i 160 anni della Croce Verde, di fatto chiudendole ufficialmente, in concomitanza con il 60° anniversario del debutto di Cordoni "L’altra riva". "Giuseppe è un autore di grande spessore – ricorda Domenico Lombardi, che ha curato il libro oltre ad essere pediatra, poeta ed ex sindaco di Pietrasanta – e pertanto dobbiamo rendere il giusto tributo all’importanza del lavoro letterario che ha realizzato in questi 60 anni, nonché alla sua sensibilità culturale come poeta e critico d’arte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

