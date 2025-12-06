2025-12-05 21:08:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Inghilterra e Scozia ora conoscono i loro avversari. Il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 si è svolto venerdì nel corso di una lunga cerimonia al Kennedy Center di Washington DC. Non si conosce ancora la formazione completa delle squadre, mentre a marzo si terranno gli spareggi UEFA e quelli Interconfederali, quando sarà completato il modulo di 48 squadre. Inoltre, le date e gli orari delle partite devono ancora essere conosciuti, ma 42 squadre ora sanno in quali gironi si trovano, e la maggior parte conosce l’identità di tutte le squadre che affronteranno nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I 12 gironi al completo