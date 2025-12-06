hyrox brilla la sannio runners dropexpress del presidente giorgione

Tempo di lettura: 2 minuti Grandi emozioni per i Sannio Runners Dropexpress del presidente Giorgione, protagonisti a Verona in occasione della spettacolare manifestazione Hyrox, appuntamento di riferimento per gli amanti della forza, della resistenza e della performance pura. A rappresentare con orgoglio i colori sanniti sono stati Felice De Matteo e Cristian Di Dio, che hanno dato prova di carattere, determinazione e qualità atletiche in una competizione notoriamente selettiva. L’Hyrox, infatti, non fa sconti a nessuno: una gara muscolare, intensa e senza tregua, dove ogni watt di energia e ogni secondo possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

