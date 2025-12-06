Hotel House la gestione a Rinaldi | Ristrutturazione entro cinque anni

"Il mio obiettivo è quello di ristrutturare il palazzo entro cinque anni e adesso si partirà ripristinando i primi servizi, come l’erogazione dell’acqua potabile negli appartamenti e gli ascensori. È una sfida ambiziosa e ci credo molto". A dirlo è Mattia Rinaldi, titolare della Domus Aurea di Civitanova, ossia l’azienda alla quale il tribunale di Macerata ha affidato mercoledì la gestione condominiale dell’Hotel House di Porto Recanati. Il 34enne Rinaldi, infatti, si occupa con la sua società di 340 condomini, in tutto circa 6mila unità immobiliari, che si trovano tra San Benedetto del Tronto e Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hotel House, la gestione a Rinaldi: "Ristrutturazione entro cinque anni"

