Honkai Star Rail 3.8 | Banner Novità e Codici da riscattare

La diretta dedicata alla nuova Versione 3.8 di Honkai Star Rail ha svelato un’ondata di contenuti tra nuovi personaggi, banner speciali, modalità inedite ed eventi stagionali. Come da tradizione, HoYoverse ha regalato alla community tre codici promozionali riscattabili sia in gioco sia tramite il sito ufficiale. I codici promozionali della 3.8 sono: PS3QWS3ACGDK RSJ9EB2TDGC7 MTKQEAJAUZWB Inserendoli correttamente, le ricompense arriveranno nella casella di posta interna del gioco, accessibile dal menu di pausa tramite l’icona a forma di busta. Basterà poi usare “Claim All” per riscattarle tutte in un istante. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

