Honkai Star Rail 3.8 | Banner Novità e Codici da riscattare
La diretta dedicata alla nuova Versione 3.8 di Honkai Star Rail ha svelato un’ondata di contenuti tra nuovi personaggi, banner speciali, modalità inedite ed eventi stagionali. Come da tradizione, HoYoverse ha regalato alla community tre codici promozionali riscattabili sia in gioco sia tramite il sito ufficiale. I codici promozionali della 3.8 sono: PS3QWS3ACGDK RSJ9EB2TDGC7 MTKQEAJAUZWB Inserendoli correttamente, le ricompense arriveranno nella casella di posta interna del gioco, accessibile dal menu di pausa tramite l’icona a forma di busta. Basterà poi usare “Claim All” per riscattarle tutte in un istante. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Altre letture consigliate
RIMOSSO il GIAPPONE dai giochi CINESI? HONKAI STAR RAIL youtu.be/_Ujn3S4ijCE?si… via @YouTube #honkaistarrail Vai su X
? Icons by M S; Kafka & Stelle. Honkai: Star Rail. Créditos (NA) Artista: @nhi ? #match #matchicon #Kafka #Stelle #honkai - facebook.com Vai su Facebook
Honkai: Star Rail presenta la versione 3.8: data di uscita, i nuovi banner e 300 Stellar Jade gratis per tutti - 8: ecco tutte le novità in arrivo, tra missioni della storia, nuovi banner ed eventi. Lo riporta msn.com
Honkai Star Rail: presentata la versione 3.8 - 8 di Honkai Star Rail, "Memories are the Prelude to Dreams", sarà presto disponibile. Si legge su vgmag.it
Honkai Star Rail 3.8: Banner, Novità e Codici da riscattare - 8 di Honkai Star Rail, la quale porta con sè tante novità tra nuovi personaggi, eventi e molto altro. Scrive techgaming.it
Honkai Star Rail si aggiorna con la 3.8 - 8 di Honkai: Star Rail "I ricordi sono il preludio ai sogni". Segnala msn.com
Honkai Star Rail: annunciata data per la live della versione 3.8 - HoYoverse ha annunciato ha annunciato la data del livestream special 3. Secondo vgmag.it
Honkai Star Rail: il reveal della versione 3.8 porta nuovi codici con Stellar Jade gratis - 8 di Honkai Star Rail ha portato una pioggia di Stellar Jade: ecco i codici per ottenerli gratis. Si legge su msn.com