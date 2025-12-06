Si giocano nel week end quattro gare importanti per le squadre reggiane di hockey, considerato che due sono del campionato di A2 maschile, una per la Serie A femminile, oltre al ritorno dello spareggio regionale di Coppa Italia di Serie B. Iniziamo dai confronti odierni: per la Serie A2, girone B, il Centro Palmer Roller Scandiano è impegnato dalle 19 sulla pista del Castiglione della Pescaia. I maremmani, allenati da Federico Paghi, hanno perso la prima in casa del Pumas Viareggio per 3 a 1 e vorranno riscattarsi nella prima gara casalinga. Il Roller Scandiano di Mariotti, invece, ha vinto all’esordio e dunque con i tre punti conquistati è in linea con le ambizioni stagionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hockey pista. Il Centro Palmer in Maremma. Ma Busani resterà a Scandiano