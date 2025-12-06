Hockey pista Il Centro Palmer in Maremma Ma Busani resterà a Scandiano

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si giocano nel week end quattro gare importanti per le squadre reggiane di hockey, considerato che due sono del campionato di A2 maschile, una per la Serie A femminile, oltre al ritorno dello spareggio regionale di Coppa Italia di Serie B. Iniziamo dai confronti odierni: per la Serie A2, girone B, il Centro Palmer Roller Scandiano è impegnato dalle 19 sulla pista del Castiglione della Pescaia. I maremmani, allenati da Federico Paghi, hanno perso la prima in casa del Pumas Viareggio per 3 a 1 e vorranno riscattarsi nella prima gara casalinga. Il Roller Scandiano di Mariotti, invece, ha vinto all’esordio e dunque con i tre punti conquistati è in linea con le ambizioni stagionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

hockey pista il centro palmer in maremma ma busani rester224 a scandiano

© Ilrestodelcarlino.it - Hockey pista. Il Centro Palmer in Maremma. Ma Busani resterà a Scandiano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

hockey pista centro palmerHockey pista. Il Centro Palmer in Maremma. Ma Busani resterà a Scandiano - Si giocano nel week end quattro gare importanti per le squadre reggiane di hockey, considerato che due sono del ... Da ilrestodelcarlino.it

Il Centro Palmer gioisce. Batte Viareggio e svetta - CENTRO PALMER ROLLER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Roca, Uva, Tognacca; Stefani, Busani, De Stefano, Vaccari. Riporta ilrestodelcarlino.it

hockey pista centro palmerHockey pista Serie A2: campionato al via per le due reggiane. Roller, esordio col botto. Oggi tocca a Correggio - SCANDIANO 4 VIAREGGIO 0 CENTRO PALMER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Roca, Bozzetto, Tognacca; Busani, Stefani, Uva, De Stefani, Vaccari. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hockey Pista Centro Palmer