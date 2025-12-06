Hockey ghiaccio Val Pusteria cade in casa di Lienz nella serata di ICE League

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due soli match in programma questa sera per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio una squadra italiana, Val Pusteria, che però è incappata in una sconfitta in casa di Lienz. Nell’altro incontro successo esterno di Fehervar che passa in casa di Innsbruck per 4-2. BLACK WINGS LIENZ-VAL PUSTERIA 3-1 Pronti, via, e gli austriaci indirizzano subito il match nella loro direzione. Vantaggio di Gaffal dopo 107 secondi con la rete del vantaggio. Al 3:13 arriva il raddoppio con Ograjensek con il 2-0 segnato in powerplay. Si va al primo riposo sul 2-0, ma Val Pusteria reagisce in avvio di secondo periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it

