Ho un tumore al pancreas Spettacolo sotto shock terribile annuncio del vip italiano

Il telecronista sportivo Carlo Vanzini ha reso pubblica la sua lotta contro un tumore al pancreas, diagnosticato il 18 giugno durante un controllo di routine che stava quasi rimandando. Un’ecografia addominale ha evidenziato una lesione sospetta: « Dobbiamo parlare, c’è una lesione », gli ha detto l’ecografista, evidenziando però la possibilità di intervenire rapidamente. Vanzini ha subito informato la moglie, la giornalista Cristina Fantoni, che lo ha accompagnato nei successivi accertamenti. Una TAC di approfondimento e un consulto con una squadra chirurgica a Verona hanno delineato un primo percorso terapeutico, spiegato dal medico tramite un disegno su un foglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho un tumore al pancreas”. Spettacolo sotto shock, terribile annuncio del vip italiano

Scopri altri approfondimenti

Dal melanoma ai tumori del polmone, della prostata, del pancreas, del seno fino al cancro ai reni, alla vescica e a molti altri ancora. In totale sono 20 i tipi di tumore contro i quali sono attualmente in corso, nel mondo, oltre 230 studi clinici (GlobalData) che mir - facebook.com Vai su Facebook

“Ho un tumore al pancreas”: la drammatica rivelazione di Carlo Vanzini, voce della F1 su Sky - Carlo Vanzini, storica voce della Formula 1, racconta la sua battaglia contro il tumore al pancreas: diagnosi, chemioterapia e l'intervento. Riporta donnaglamour.it

Carlo Vanzini, il telecronista Sky: «Ho un tumore al pancreas, mia sorella morì dello stesso male. Sono gonfio e pelato, sui social... - Della stessa malattia, tumore al pancreas, è morta sua sorella Claudia. Come scrive msn.com

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: "Sono un malato fortunato. Ho fatto dieci chemio, poi l'operazione" - "Sapere di potermi operare mi ha fatto intravedere un po' di luce. Segnala today.it

Carlo Vanzini: “Ho un tumore al pancreas, a gennaio l’operazione” - (Adnkronos) – Carlo Vanzini, 54 anni, il telecronista e responsabile del team di Sky Sport per i Grandi Premi, ha un tumore al pancreas e il mese prossimo si sottoporrà a un intervento. Lo riporta msn.com

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas, non aveva nessun sintomo: “Ho perso mia sorella così” - Carlo Vanzini, il popolare telecronista di Formula 1 di Sky Sport, racconta di avere un tumore al pancreas: si opererà a gennaio ... Riporta fanpage.it

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas, il telecronista della Formula 1 parla della malattia: come sta oggi - Carlo Vanzini, telecronista di Formula 1 per Sky, ha scoperto per caso un tumore al pancreas durante un controllo: a fine gennaio sarà operato ... virgilio.it scrive