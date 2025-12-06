Hellas Verona-Atalanta | quando e dove vederla e probabili formazioni

Questa sera allo stadio Bentegodi di Verona si gioca la sfida tra Hellas Verona e Atalanta, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Gli scaligeri, ultimi in classifica e ancora a secco di vittorie da inizio stagione, cercano un risultato che possa salvare la panchina di Zanetti. Dall’altra parte la Dea di Palladino ha ritrovato continuità e risultati e cerca la quarta vittoria di fila tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Orario, luogo e dove vedere la partita. Il match si giocherà questa sera, sabato 6 dicembre, allo stadio Marcantonio Bentegodi, alle ore 20:45. La partita sarà visibile su DAZN e in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Hellas Verona-Atalanta: quando e dove vederla e probabili formazioni

