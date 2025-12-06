Hashish e cocaina in casa | arrestato 33enne

San Severino, 6 dicembre 2025 – Un 33enne settempedano ieri è finito ai domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di San Severino con i colleghi della Compagnia di Tolentino. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i militari hanno sottoposto a controllo un giovane italiano di 33 anni: il suo strano comportamento li ha insospettiti. Ciò ha indotto le forze dell’ordine, per l’atteggiamento assunto e per le circostanze di tempo e di luogo, a procedere a ulteriori accertamenti. I successivi approfondimenti investigativi, prima la perquisizione a casa e poi quella domiciliare, hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità più di 300 grammi di hashish suddivisi in panetti, due involucri di plastica contenenti più di 10 grammi di cocaina, oltre a vario materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hashish e cocaina in casa: arrestato 33enne

