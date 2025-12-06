Hamilton che botto! Perde il controllo della Ferrari e finisce a muro

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza sessione di prove libere di F1 ad Abu Dhabi, Lewis Hamilton è andato a muro danneggiando la parte anteriore della sua monoposto. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo in curva 9, finendo contro le barriere. Per lui nessun problema fisico, mentre la vettura ha riportato danni all’avantreno che dovranno essere riparati in vista delle qualifiche delle 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

