Hamas pronta a consegnare le armi ma solo se finisce l' occupazione a Gaza

Hamas è pronta a consegnare le armi nella Striscia di Gaza ad un'autorità palestinese che governerà il territorio, a condizione che cessi l'occupazione da parte dell'esercito israeliano. "Le nostre armi sono legate all'esistenza dell'occupazione e dell'aggressione", ha dichiarato in un comunicato Khalil al-Hayya, leader di Hamas per Gaza e principale negoziatore del movimento palestinese, che aggiunge: "Se l'occupazione avrà fine, queste armi saranno poste sotto l'autorità dello Stato''. L'ufficio di Hayya ha precisato che si riferiva a uno Stato palestinese sovrano e indipendente. "Accettiamo il dispiegamento delle forze dell'Onu come forze di separazione, incaricate di sorvegliare i confini e di garantire il rispetto del cessate il fuoco a Gaza'', ha aggiunto Hayya, esprimendo chiaramente il rifiuto del movimento al dispiegamento di una forza internazionale nella Striscia di Gaza con il compito di disarmarlo.

