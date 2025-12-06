Halley contro B-Chem è sfida al vertice

"È la vigilia di una gare che per molti di noi rappresenta la prima volta: ci sono la concentrazione giusta, la voglia di fare bene e un filo di tensione". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus, parla del match di domani alle 18 in casa dell’Halley Matelica, nel palas di Castelraimondo si sfideranno le leader del girone D del campionato di B Interregionale di basket. "Sarà un ambiente caldo, ma conteranno l’elevatissima qualità degli avversari e quanto noi metteremo in campo, specie sul piano emotivo e poi tecnico". Ed ecco cosa dovranno fare i civitanovesi. "Dovremo impattare la loro energia fisica che metteranno sin dall’avvio, dovremo essere pronti a mettere il corpo, a limitare situazioni di blocco sulla palla perché loro sono maestri di queste situazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

