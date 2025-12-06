ha aumentato la pressione fiscale

PISTOIA "Il programma di Giani è arrivato a 200 pagine, cinquanta in più rispetto a quelle di cinque anni fa. Questo significa che non ha realizzato gran parte di ciò che aveva promesso; anzi, si sono aggiunte ulteriori promesse". Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, sottolinea le risposte che mancano nel programma di governo: "Per tenere insieme il campo larghissimo, le prime pagine sono un lungo ragionamento generale e generico sulla speranza, la felicità, la pace, mentre la Toscana reale aspetta risposte su lavoro, economia e infrastrutture, che per la nostra Provincia (da lui esclusa dell’area metropolitana) significano materiale rotabile, vivaismo, turismo, formazione e Its, università, collegamenti con la Montagna e ferroviari". 🔗 Leggi su Lanazione.it

