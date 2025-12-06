Ha aumentato la pressione fiscale
PISTOIA "Il programma di Giani è arrivato a 200 pagine, cinquanta in più rispetto a quelle di cinque anni fa. Questo significa che non ha realizzato gran parte di ciò che aveva promesso; anzi, si sono aggiunte ulteriori promesse". Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, sottolinea le risposte che mancano nel programma di governo: "Per tenere insieme il campo larghissimo, le prime pagine sono un lungo ragionamento generale e generico sulla speranza, la felicità, la pace, mentre la Toscana reale aspetta risposte su lavoro, economia e infrastrutture, che per la nostra Provincia (da lui esclusa dell’area metropolitana) significano materiale rotabile, vivaismo, turismo, formazione e Its, università, collegamenti con la Montagna e ferroviari". 🔗 Leggi su Lanazione.it
ZELENSKY NON È MAI STATO COSÌ VULNERABILE. TRUMP HA APPENA AUMENTATO LA PRESSIONE. Il leader ucraino rischia di perdere la fiducia del suo Paese, anche mentre negozia per il suo futuro sulla scena mondiale. Di Siobhán O'Grady, Serhiy - facebook.com Vai su Facebook
Una parte della sinistra sta giocando per perdere. Triste dirlo, ma non me lo spiego altrimenti. Giorgia Meloni ha aumentato la pressione fiscale a livelli record: 42.8%. Da quando lei è al Governo è aumentato il costo del gasolio, delle bollette, delle sigarette, d Vai su X
Eurostat: sale la pressione fiscale nell’Ue. Record in Danimarca (45,8% sul Pil). Cresce anche in Italia (42,6%) - Sale la pressione fiscale nell’Unione europea che nel 2024 ha raggiunto il 40,4% del Prodotto interno lordo (Pil), in crescita rispetto al 39,9% del 2023. Riporta agensir.it
Scontro Bocchino-Casalino: “Se ti affidi a ChatGBT dici certe cose” - Bocchino sostiene il non aumento della pressione fiscale, ma Casalino lo corregge e ironizza: “Se ti affidi a ChatGBT, dici certe cose”. la7.it scrive
Commercialisti: rimodulare il carico fiscale sul ceto medio - È essenziale e improcrastinabile un intervento di rimodulazione della pressione fiscale anche per il ceto medio. Lo riporta ipsoa.it
Pressione fiscale sul ceto medio: serve una nuova riforma IRPEF - Nel Documento programmatico di finanza pubblica il governo attribuisce l’aumento della pressione fiscale alla parallela crescita dell’occupazione ed al conseguente aumento dei redditi da lavoro ... Lo riporta pmi.it
Pressione fiscale mai così alta - Da quando è in carica il Governo Meloni ogni anno il livello della pressione fiscale è aumentato, arrivando nell’anno in corso a toccare il massimo da dieci anni. Da la7.it