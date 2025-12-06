Guidonia Montecelio Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida dei bianconeri di Brambilla I dettagli
Guidonia Montecelio Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 17ª giornata di Serie C 202526. La risalita è iniziata, ora serve la conferma lontano da casa. La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C, in una trasferta inedita e insidiosa. Domenica 7 dicembre 2025, con fischio d’inizio all’orario del “lunch match” (le 12:30 ), i bianconeri saranno ospiti del Guidonia Montecelio allo stadio “Città dell’aria”. Caccia alla continuità: l’onda lunga del successo sul Perugia. La squadra arriva all’appuntamento con il morale rigenerato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
AREA INDUSTRIALE VIA TIBURTINA - INTERVENTO CONGIUNTO DI FORZE DELL'ORDINE E POLIZIA LOCALE DI GUIDONIA MONTECELIO In seguito alle numerose segnalazioni, nel pomeriggio di oggi è stato effettuato un intervento congiunto da parte d - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Next Gen, Brambilla: 'Dobbiamo tirare fuori il massimo' - Domani alle ore 12:30 la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla scenderà in campo contro il Guidonia Montecelio. Scrive ilbianconero.com
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming - La Juve Next Gen fa visita al Guidonia nella diciassettesima giornata del Girone B di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. Come scrive calciomercato.com
La Next Gen ricomincia da tre: verso la gara di domenica contro il Guidonia - Tre come i punti, pesanti, conquistati contro il Perugia al Moccagatta di Alessandria. Lo riporta tuttojuve.com
Pronostico Guidonia Montecelio 1937 vs Juventus U23 – 7 Dicembre 2025 - La sfida di Serie C tra Guidonia Montecelio 1937 e Juventus U23, in programma il 7 Dicembre 2025 alle 12:30 presso lo Stadio Citta dell Aria, promette ... Si legge su news-sports.it
NEXT GEN| Le parole di Brambilla in conferenza stampa - La Juventus Next Gen scenderà in campo domani alle ore 12:30, per affrontare la rivelazione di questo campionato, il Guidonia Montecelio. Scrive msn.com
Serie C, dove vedere in TV Guidonia-Juventus Next Gen - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match della 17 esima giornata del girone B di Serie C che la Next Gen di mister Brambilla ... Lo riporta tuttojuve.com