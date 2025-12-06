Guido Dorso e La rivoluzione meridionale | un secolo di domande ancora aperte

Avellinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cent’anni dalla pubblicazione de La rivoluzione meridionale, il nome di Guido Dorso riaffiora come una creatura riemersa da un tempo non del tutto compiuto, abitato da ferite ancora vive. Il suo pensiero, riproposto oggi da Feltrinelli insieme a uno scritto di Nicola La Gioia e ai contributi di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Guido Dorso e quel Sud senza rivoluzione - «La questione italiana è, dunque, la questione meridionale, e la rivoluzione italiana sarà la rivoluzione meridionale. Riporta ilmattino.it

Dorso, la rivoluzione che continua - Contro una visione tradizionale del meridionalismo secondo la quale l’arretratezza del Sud era dovuta a condizioni strutturali e il riscatto era possibile affidandosi ad altri, magari i piemontesi ... Secondo ilmattino.it

Fondazione Ra.Gi. insignita del Premio internazionale Dorso 2025 - di Catanzaro, guidata dalla presidente Elena Sodano, è stata scelta per ricevere il Premio internazionale "Guido Dorso" 2025, Sezione Terzo Settore. Scrive ansa.it

Premio Guido Dorso 2025 a Michele Costagliola di Fiore - È questo il messaggio che arriva dal Premio Guido Dorso 2025, conferito qualche giorno fa a Palazzo Giustiniani, dove ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guido Dorso Rivoluzione Meridionale