Guidizzolo fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con il bottino

Mantova, 6 dicembre 2025 – Ennesimo colpo a uno sportello bancomat, in Lombardia. Questa volta, nel mirino, ci è finita la Banca Popolare di Verona a Guidizzolo, nel Mantovano: alle 5 di questa mattina, ignoti mediante una carica esplosiva (tecnica della cosiddetta marmotta) hanno fatto esplodere lo sportello bancomat, asportando il denaro contante contenuto all’interno. La deflagrazione ha causato danni all’interno della filiale. Sul posto i Carabinieri della locale stazione unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Al momento non si conosce la somma asportata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guidizzolo, fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con il bottino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo la chiusura della mostra "FERMENTI CAMBIAMENTI , prorogata su richiesta a Sabato 6 Dicembre, sempre al Punto Arte Pro Loco Guidizzolo, in via Rodella,8, ci saranno due giorni dedicati all'esposizione di tutti i lavori creati dai partecipanti ad "Adotta u - facebook.com Vai su Facebook

Guidizzolo, fanno esplodere sportello bancomat e fuggono con il bottino - Mantova, 6 dicembre 2025 – Ennesimo colpo a uno sportello bancomat, in Lombardia. Riporta ilgiorno.it

Fanno esplodere il Bancomat e fuggono con il bottino - GUIDIZZOLO Questa mattina alle 5 in piazza Marconi a Guidizzolo ignoti mediante una carica esplosiva (tecnica della cosiddetta marmotta) facevano ... Si legge su vocedimantova.it