Guerri Napoli Basket per il presidente Matt Rizzetta incontro col sindaco a Palazzo San Giacomo
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a palazzo San Giacomo il presidente della Guerri Napoli Matt Rizzetta. Un incontro che si è svolto in un clima di grande cordialità, sottolinea una nota del comune, nel corso del quale sono stati affrontati vari temi tra i quali il possibile progetto di riqualificazione del palazzetto dello sport “Mario Argento “. Manfredi ed il presidente della società azzurra di basket, accompagnato dal vicepresidente Flavio D’Isanto e dal direttore generale Riccardo Marziantonio, hanno tracciato le basi per lo sviluppo di un piano di collaborazione finalizzato a valorizzare il basket in città anche in vista dell’apertura dell’anno di Napoli Capitale dello Sport nel 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
