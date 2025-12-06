Guerra civile in Sudan raid contro un asilo nido uccide 50 persone | 33 di loro sono bambini

Strage di bambini in Sudan, dilaniato dalla guerra civile: 33 minori sono morti dopo un raid su un asilo nido a Kalogi, nella regione di Kordofan. Per l'esercito le Forze di Supporto Rapido (Rsf), il gruppo paramilitare che combatte l'esercito nella guerra civile sudanese, sono responsabili dell'attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

