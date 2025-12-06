Guerra allo spopolamento la Regione stanzia 37 milioni per fare rinascere le aree interne della Sicilia

Un intervento da 37,2 milioni di euro per favorire la rinascita demografica dei borghi rurali delle aree interne della Sicilia. L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale della Regione l’avviso per la manifestazione d’interesse rivolto ai 155. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

