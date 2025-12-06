Guerra allo spopolamento la Regione stanzia 37 milioni per fare rinascere le aree interne della Sicilia

Agrigentonotizie.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento da 37,2 milioni di euro per favorire la rinascita demografica dei borghi rurali delle aree interne della Sicilia. L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale della Regione l’avviso per la manifestazione d’interesse rivolto ai 155. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

