Arriva la cavalleria, i carabinieri suonano la carica contro gli spacciatori. L’altro giorno, i carabinieri della compagnia di Merate, guidati dal capitano Giovanni Casamassima, hanno effettuato una retata nei boschi della droga della Brianza, lungo la Statale 36 e la 342 Briantea Como – Bergamo a Nibionno. Alla sortita hanno partecipato anche sia militari del Nucleo cinofili di Casatenovo con i loro cani anti-droga, sia del Reparto a cavallo del Parco di Monza. È la prima volta dell’impiego della Cavalleria dei carabinieri nei boschi della droga della Brianza. "Soprattutto grazie all’ausilio dei militari a cavallo è stato possibile raggiungere zone impervie e alcuni casolari abbandonati situati nelle zone dove gli spacciatori trovano rifugio", spiegano i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guerra ai pusher, carabinieri a cavallo nei boschi