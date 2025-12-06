Guardiola attacco shock da parte dell’ex leggenda del City | È un serpente!

In un video su YouTube sul canale ‘Zack’, Yaya Touré ha sparato a zero su Pep Guardiola, accusandolo di falsità, cattiveria e di averlo trattato come “spreco”. Il motivo del rancore riguarda i trascorsi al Barcellona, ricordando i consigli di una moglie che, secondo l’ivoriano, aveva capito tutto prima di lui. Yaya Touré contro Guardiola: “ Non è un uomo ”. Tutto ha inizio al Barcellona. Dopo una stagione da protagonista, l’ivoriano si ritrovò improvvisamente in panchina, umiliato e messo da parte senza spiegazioni. Decise quindi di andarsene, accettando la corte del Manchester City. Pochi mesi dopo, ai Mondiali 2010, arriva la telefonata a sorpresa: “Torna da noi, sei fondamentale”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

