Gualtieri con la torcia e Christian De Sica ultimo tedoforo In migliaia a Roma per il via
AGI - Migliaia di persone hanno affollato Piazza del Popolo per la City Celebration in occasione della partenza del viaggio in Italia della Fiamma Olimpica. Tra musica, performance e attività dedicate a grandi e piccini, all'evento hanno preso parte anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, R oberto Gualtier i. Il primo cittadino, visibilmente emozionato, si è soffermato allo stand di Eni, partner della manifestazione assieme a Coca Cola, dove ha posato con una delle torce olimpiche esposte per il pubblico, simbolo dell'imminente avventura verso i Giochi. 🔗 Leggi su Agi.it
