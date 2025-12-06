Gualtieri con la torcia e Christian De Sica ultimo tedoforo In migliaia a Roma per il via

AGI - Migliaia di persone hanno affollato Piazza del Popolo per la City Celebration  in occasione della partenza del viaggio in Italia della  Fiamma Olimpica. Tra musica, performance e attività dedicate a grandi e piccini, all'evento hanno preso parte anche il presidente della Regione Lazio,  Francesco Rocca,  e il sindaco di Roma, R oberto Gualtier i. Il primo cittadino, visibilmente emozionato, si è soffermato allo stand di  Eni,  partner della manifestazione assieme a  Coca Cola, dove ha posato con una delle torce olimpiche esposte per il pubblico, simbolo dell'imminente avventura verso i Giochi. 🔗 Leggi su Agi.it

