Gualtieri ad Atreju | Confronto Schlein-Meloni sarebbe stata ottima occasione

“La mancanza di Elly Schlein ad Atreju? Penso che sarebbe stata un’ottima occasione che i due leader di partito si confrontassero tra di loro. Questa cosa non è avvenuta, ma non mi sembra particolarmente per responsabilità di Elly Schlein. Anzi, su questo io la difendo” sono le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri ospite dell’apertura di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia ai Giardini di Castel Sant’Angelo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gualtieri ad Atreju: “Confronto Schlein-Meloni sarebbe stata ottima occasione”

