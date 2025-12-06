Gualdo Cattaneo attivata la task-force ricerca persone dopo il mancato rientro a casa di un anziano

Perugiatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata attivata la task-force ricerca persone dalle 18:50 di questa sera dopo la richiesta di aiuto ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Todi per il mancato rientro a casa di un signore di 91 anni in località Ponte Ferro a Gualdo Cattaneo.La persona scomparsa si è allontanata dalla propria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

