Guaio Fiorentina ora si può arrivare addirittura in tribunale | cosa sta succedendo

La Fiorentina sta vivendo uno dei periodi più difficili e complicati della sua storia recente. Con la vittoria dell' Hellas Verona contro l' Atalanta, unito al ko odierno dei Viola contro il Sassuolo, la squadra di Vanoli è sempre più in solitaria all'ultimo posto della classifica di Serie A, con soli 6 punti in 14 partite. Il pessimo clima ha portato a reazioni oltre ogni limite da parte della tifoseria, arrivata fino alle minacce di morte. Minacce di morte alle fidanzate dei giocatori: ci sono le denunce. Le critiche, dopo un periodo così complicato, sono legittime da parte dell'ambiente. Ciò che sta accadendo nelle ultime ore da parte dei tifosi della Fiorentina supera però ogni limite, sfociando in gesti vergognosi e da condannare senza se e senza ma.

