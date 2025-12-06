Grottaminarda si prepara alla storica Fiera dell’Immacolata
La macchina organizzativa del Comune di Grottaminarda è in moto da tempo per pianificare al meglio la tradizionale Fiera dell'Immacolata. Lunedì 8 dicembre, per l'intera giornata, le strade della cittadina ufitana ne ospiteranno una nuova edizione, si stima la 120a (documentata). Secondo diverse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
