Grosso La Fiorentina resta forte

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Di loro conosciamo il momento, difficile, ma anche la qualità: è una squadra che la stagione scorsa, con lo stesso organico ha fatto risultati importanti". Quindi, sembra suggerire Fabio Grosso al ‘suo’ Sassuolo, attenzione alla Fiorentina, le cui difficoltà – la viola è ultima – non traggono in inganno il tecnico neroverde. Più concentrato sui suoi, e ci mancherebbe: il Sassuolo in casa non vince da fine settembre, è reduce da un punto nelle ultime tre gare e con le squadre di bassa classifica, come peraltro confermato da un solo punto raccolto con il Genoa e il Pisa al Mapei Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grosso "La Fiorentina resta forte"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Fiorentina: «”Partita trappola”? Io ho già risposto su questa parola. Sono un’avversaria di livello! Sono convinto da Volpato» Vai su X

Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Fiorentina: «"Partita trappola"? Io ho già risposto su questa parola. Sono un'avversaria di livello! Sono convinto da Volpato» - facebook.com Vai su Facebook

Grosso "La Fiorentina resta forte" - Sull’assenza di Berardi: "Ho massima fiducia in chi c’è" . Come scrive sport.quotidiano.net

SASSUOLO - Grosso: "Fiorentina in cerca di riscatto, ma noi in campo per vincere" - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Non ci sono trappole per noi che arriviamo in questo tipo di campionato. Si legge su napolimagazine.com

Grosso senza Berardi, Vanoli pensa ad un cambio tattico: la vigilai di sassuolo-Fiorentina - È giornata di vigilia per la quattordicesima giornata di Serie A, che si aprirà domani pomeriggio alle ore 15:00 al Mapei Stadium per la. Da tuttomercatoweb.com

La Fiorentina non ne esce - Si è giocato oltre un terzo delle partite nella Serie A maschile di calcio (13 su 38), e la Fiorentina non ne ha ancora vinta una. Da ilpost.it

Fiorentina in silenzio stampa, Pioli a rischio esonero, contestazione tifosi: cosa sta succedendo - Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina hanno deciso di contestare in maniera chiara squadra e società, fermandosi a protestare in gruppo fuori dallo Stadio Franchi. tuttosport.com scrive

Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: ecco chi gioca al posto di Berardi - 08:30 Scopriamo le probabili formazioni del primo match della 14a giornata di Serie A, quello tra Sassuolo e Fiorentina. Scrive msn.com