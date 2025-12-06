Grok sa dove abiti e potrebbe dirlo a chiunque | Pubblicati gli indizzi di persone comuni
Un’indagine rivela che Grok può fornire indirizzi e dati sensibili di persone comuni con richieste minime. Il caso apre nuovi scenari di rischi: dalla violazione della privacy allo stalking. 🔗 Leggi su Fanpage.it
