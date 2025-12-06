Griglia di partenza F1 GP Abu Dhabi 2025 | Verstappen stampa le McLaren Leclerc si difende Antonelli eliminato nel Q2
Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 7 dicembre, che deciderà chi sarà il Campione del Mondo tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi, stampando un pregevole 1:22.207 grazie all’eccellente scia del compagno di squadra Yuki Tsunoda. Il quattro volte Campione del Mondo scatterà al palo e proverà a vincere per cercare di conquistare il titolo iridato, ma dovrà sperare che Lando Norris finisca fuori dal podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
