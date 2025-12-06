Griglia di partenza F1 GP Abu Dhabi 2025 | risultati e classifica qualifiche
Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 7 dicembre, che deciderà chi sarà il Campione del Mondo. Di seguito la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2025 e i risultati delle qualifiche dell’ultima tappa del Mondiale F1. GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI F1 2025. 16. Lewis Hamilton (Ferrari) 17. Alexander Albon (Williams) 18. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 19. Pierre Gasly (Alpine) 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
