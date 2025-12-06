grifone ultimi dettagli per il big match col prato

Siamo alla vigilia e tutto è pronto per il big-match che domani, inizio alle 14,30, vedrà di scena sul tappeto verde dello stadio "Zecchini" il Grosseto e il Prato nella gara valida per il quindicesimo turno del girone d’andata. Nonostante la posizione in classifica delle due squadre, la gara assume una importanza fondamentale per la formazione biancazzurra di mister Venturi alla quale può andare bene soltanto il risultato della vittoria per continuare a sperare. Più tranquilla, oggettivamente, appare la situazione per i biancorossi di mister Indiani i quali stanno attraversando un momento davvero felice per cui vogliono proseguire la serie di vittorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

