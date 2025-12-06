Grifo mille ragioni per un derby al massimo Riscatto dediche e un turno favorevole
Il derby di domani con la Ternana è la grande occasione. Perché il Perugia deve rimontare in classifica, deve riscattare la sconfitta di domenica sul campo della Juventus Next Gen, deve dedicare il successo a Renzo Luchini, scomparso mercoledì, e perché la giornata è sulla carta favorevole alla squadra di Tedesco. Con un successo, infatti, i biancorossi potrebbero compiere un bel salto in avanti, visto i testa-coda in programma e il riposo (a causa dell’esclusione dal campionato del Rimini) che "colpisce" la Sambenedettese oggi a 17 punti. I biancorossi con Giovanni Tedesco in panchina allo stadio Curi hanno conquistato importanti risultati: hanno vinto con Livorno e Vis Pesaro e hanno conquistato un punto contro l’Arezzo arrivato al Curi da primo della classe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
