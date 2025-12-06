Grido di dolore da Masotti | Non c’è acqua potabile

SERRAVALLE Una zona industriale che accoglie una trentina di aziende e oltre centocinquanta addetti complessivi, come quella intitolata al compianto Mauro Maltinti a Masotti, che da sempre è senza acquedotto ma, oggi, la situazione è arrivata allo stremo. A lanciare questo grido di dolore, soprattutto perché si tratta di grandi aggravi di costi per le ditte è Massimo Grillini, amministratore di Io Recupero Srl che si occupa di smaltimento di rifiuti tecnologici, che dopo un lungo periodo di concertazione e di tentativi di dialogo, che comunque vanno avanti, col Comune e con le aziende dei servizi, oltre che Cna in quanto associazione di categoria, ha deciso di rompere il silenzio e far conoscere a tutti quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

