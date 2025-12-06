Greggi commenta Roma Juventus Women | Tanta amarezza perché abbiamo tenuto la partita fino al 70? ma sappiamo che la Juve non muore mai

Greggi, giocatrice della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro la Juventus Women. Le sue dichiarazioni. Dopo Roma Juventus Women terminata 1-1, Giada Greggi ha commentato così il match. Le sue parole riportate da Vocegiallorossa. PAREGGIO – «Sì, ovviamente c’è tanta amarezza perché abbiamo tenuto la partita fino al 70?, che poi c’è stato appunto l’1-1. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo siamo un po’ calate, quindi c’è da rivedere questo. Ovviamente lavoreremo sui punti forti, ma anche sui lati positivi». +5 DALLA JUVE – «Sì, ovviamente è importante perché sappiamo che la Juve non muore mai con una grande squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

