Greggi commenta Roma Juventus Women | Tanta amarezza perché abbiamo tenuto la partita fino al 70? ma sappiamo che la Juve non muore mai

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greggi, giocatrice della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro la Juventus Women. Le sue dichiarazioni. Dopo Roma Juventus Women terminata 1-1, Giada Greggi ha commentato così il match. Le sue parole riportate da Vocegiallorossa. PAREGGIO – «Sì, ovviamente c’è tanta amarezza perché abbiamo tenuto la partita fino al 70?, che poi c’è stato appunto l’1-1. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo siamo un po’ calate, quindi c’è da rivedere questo. Ovviamente lavoreremo sui punti forti, ma anche sui lati positivi». +5 DALLA JUVE – «Sì, ovviamente è importante perché sappiamo che la Juve non muore mai con una grande squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

