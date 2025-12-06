Grecia | scossa di terremoto magnitudo 5.0 a 50 km da Patrasso
Scossa di terremoto di magnitudo 5.0 sulla scala Richter in Grecia, a Kalavryta, comune a circa 50 chilometri in linea d’aria da Patrasso, un’ottanina via strada. Al momento non sono ancora segnalati danni o feriti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
