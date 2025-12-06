Il Partito Democratico è lacerato da divisioni interne sull’antisemitismo, con una spaccatura tra filo-israeliani e sostenitori pro-palestinesi. Al centro della polemica, il disegno di legge presentato da Graziano Delrio e alcuni senatori dem della minoranza, che introduce misure contro l’odio antiebraico. Il progetto ha scatenato reazioni furibonde: Angelo Bonelli lo ha definito “sconcertante”, e mezzo partito lo interpreta come un attacco alla segretaria Elly Schlein, forse un manifesto anti-Albanese.In un’intervista al Corriere della Sera, Delrio si dice incredulo e preoccupato per la “deriva filopalestinese” nel Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Graziano Delrio: "Io indietro non torno, nessuno chieda abiure", esplode il Pd